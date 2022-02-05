滙豐馬鞍山分行1職員染疫　另15分行下周一起停開

本港新冠病毒疫情肆虐，今日(5日)確診個案更創新高，因應冠狀病毒疫情的最新變化，香港上海滙豐控股將進一步調整分行服務安排，由下周一(2月7日)起，額外15間零售銀行分行及2間中小企中心會暫停服務，直至另行通知。另外，由於有1名分行職員確診新冠病毒，滙豐馬鞍山分行及卓越理財中心同樣於下周一起將暫停營業，直至另行通知。

因應疫情，額外15間零售銀行分行及2間中小企中心將於下周一起暫停服務，包括港島區

的交易廣場分行及卓越理財中心、灣仔滙豐中小企中心；九龍區的樂富分行及新界區的沙田分行、沙田滙豐中小企中心等。

1名於馬鞍山滙豐銀行分行的職員確診新冠病毒，該名員工最後上班日期為上月31日，該分行已進行深層清潔及消毒，銀行已安排該行所有員工進行病毒檢測作為防禦措施。而滙豐控股山分行及卓越理財中心(新界馬鞍山西沙路628號新港城中心2樓2601至2604號舖)由下周一(2月7日)起，將會暫停營業，直至另行通知；毗鄰的理財易中心則維持正常服務。

滙豐控股建議客戶使用流動理財、網上理財、電話理財或就近之自助銀行服務終端機，24小時全天候處理銀行事務，並將繼續密切監察情況，適時考慮採取其他措施。