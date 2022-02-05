元朗廣場爆疫須關閉　母攜女食雪糕　聞訊即戴罩飛奔逃離

本港今日(5日)新增351宗確診個案，破新冠肺炎疫情爆發以來單日新高！而其中多宗病例涉及元朗廣場，包括商場清潔工、保安，以及商舖潮館、豐澤等員工，均被驗出病毒，當局懷疑該商場出現傳播，故需關閉並進行大規模消毒。惟爆疫消息未至，元朗廣場人流已突然減少，大部分店舖亦已關閉，有市民更對此感到奇怪，在得悉該商場出現病毒傳播後，隨即與小朋友戴回口罩，一支箭飛離現場。而商場在傍晚約6時起，有職員在入口處張貼關門告示。

東網記者近傍晚6時到元朗廣場視察，發現商場內人流稀疏，但仍有市民在商場內逛，其中，市民陳小姐與其就讀幼稚園K2的女兒，今日到元朗廣場3樓位置除口罩食雪糕，當時不清楚，爆疫位置在同一樓層，但覺得有點奇怪，為何商場人流突然減少，並表示因女兒想食雪糕，故希望盡量滿足女兒，當記者告知爆疫情況後，陳立即戴回口罩拖着女兒，表示對疫情惡化非常擔憂，並三步拼作兩步迅速離開商場。