千元外賣盆菜真空包裝如冷藏食品　海洋公園萬豪酒店僅覆會檢討

農曆新年期間，不少市民在家團圓時會選手食盆菜，但近日有網民在香港海洋公園萬豪酒店訂購1個逾千港元的的4人盆菜，但在取貨後才發現盆菜是抽真空包裝的食材，需要自行翻熱，以為自己訂了凍肉，感到失望。酒店今日(5日)在社交專頁回應事件，指有關部門會就是次事件進行檢討，務求繼續提升餐飲質素及為賓客提供更優質的服務。

酒店表示，一向重視食物質素及安全，為確保維持食物衛生的最高標準，酒店由去年首次推出盆菜至今，所有食材均經嚴選及高端烹調後，再於嚴格食品溫度監控下，以獨立真空包裝方式處理。每個盆菜均附上詳細的翻熱方法及其他注意事項，客人可按指引及掃瞄二維碼觀賞盆菜翻熱教學影片，於家中根據個人喜好自行處理及翻熱食材享用。

酒店續指，有關部門會就是次賀年盆菜事件進行檢討，務求繼續提升餐飲質素及為賓客提供更優質的服務。

日前有網民於社交平台發文，指自己在萬豪酒店預訂價值1,688港元的4人盆菜，家人取貨後回家才發現盆菜是一包包抽真空包裝的急凍食物，稱酒店宣傳海報及職員均沒有提醒盆菜是冷藏，如果知道盆菜是這樣的形式便不會購買。

有網民發現，酒店曾在上月13日發布影片，教導客人將真空包裝食物砌出盆菜，但在訂購盆菜的貼文就沒有提及教學影片及包裝方式，有網民認為應該在客人購買時要說明清楚，亦有網民指，真空包裝比較衞生，減少盆菜送到食材變質的機會。