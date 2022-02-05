確診個案接觸者逐步轉居家隔離　林文健稱視乎家居條件決定

本港新冠肺炎疫情愈發擴大，今日(5日)更錄得351宗確診個案，檢疫措施及公立醫院床位亦捉襟見肘！港府今日宣布竹篙灣檢疫中心將部分改作社區隔離設施，接收輕症確診患者，同時密切接觸者及次密接觸者亦將逐步安排居家檢疫。衞生署署長林文健表示，政府會考慮家居環境等條件是否適合居家隔離，例如是否共用廚廁、是否劏房；同住人士的風險是否一致，如與家人同住，就要一起隔離14天；個別人士的身體狀況，例如長者、不能自理、孕婦、有否打針、有否長期病患等，如果他們不能自理，或本身感染風險較高，就會安排入住檢疫設施。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，目前的隔離設施仍有擴充的空間，如果輕症患者沒有病徵，可以選址新建屋邨、改裝空置學校，實行集體隔離，毋須為每一人安排獨立空間，但要盡量減低隔離人士與工作人員的接觸。由於香港居住環境逼狹，容易傳播病毒，讓確診患者回家隔離應視為最後的手段，如疫情沒有全面失守，都不應考慮。

至於家居檢疫則無可厚非，但政府要留意快速抗原測試套裝對Omicron變種病毒的敏感度是否足夠，並公布相關資料，才能令市民信賴。他又建議招聘疫下失業、已完成接種3劑疫苗的人士參與抗疫工作，例如於隔離營派發物資，令香港盡快實現動態清零。