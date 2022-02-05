警上水搗非法竹館拘男主持　16賭客被捕兼發告票

大埔警區特別職務隊人員今日(5日)下午約2時突擊搜查上水民生街一住宅單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，檢獲3張電動麻雀賭枱、12張櫈、約7,000港元賭款及一批賭具。

行動中，人員拘捕一名姓馬(70歲)男子涉嫌「經營賭博場所」及違反防疫規例。另外，9名本地男子、5名本地女子及兩名內地女子，年齡介乎45至72歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕男女現正被扣留調查。

警方重申，根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及監禁7年。而任何人士在賭場內賭博，亦屬違法，首次定罪，可被判處罰款3萬港元及監禁9個月。

警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病規例》，以協助控制疫情。警方在疫情期間，會繼續加強巡查及果斷執法，以打擊非法活動及減低病毒在社區傳播的風險。