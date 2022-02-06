魔鬼山軍事設施慘遭霸地違法開墾　地署僅貼告示懶執法

「唔識寶」政府保育歷史建築不力，位於油塘的二級歷史建築魔鬼山軍事設施，繼去年被東網揭發在政府冷待下淪為雜草堆，最近更慘遭霸地違法開墾。其中近歌賦炮台旁邊的斜坡，疑被傾倒水泥「夷為平地」，並加建石櫈及石級，自製土炮「觀景台」，兼附以鐵管搭成棚架作護欄。地政總署在本報介入後，承認早已接到投訴，視察後確認有人挖掘官地，鋪設坐椅等構築物，但僅於現場張貼通知，要求佔用人停止佔用官地，惟限期過後未獲糾正，目前擬展開復修工程。有學者指本港軍事遺迹屢遭忽視，認為政府不應「評完級就算數」，促請當局投放更多資源作後續保育。

油塘魔鬼山軍事設施於2009年12月確定為二級歷史建築，目前位於地政總署管轄的未撥用政府土地。此軍事設施主要由作為東海岸設計指揮部的堡壘、歌賦炮台和砵甸乍炮台組合而成。魔鬼山面向狹窄的鯉魚門海峽，能夠瞭望從維多利亞港東面而來的船隻。在1898年英國租借新界後，選定在魔鬼山興建軍事防禦設施，為重要軍事據點。

東網在去年12月發現上述軍事設施遭人非法開墾，近歌賦炮台旁邊的斜坡被傾倒水泥，僻作「觀景台」。此觀景台除了有明顯遭填平土地及霸地加建石級的痕迹，更有以水泥及磚塊自製多張石櫈，亦有以鐵管搭建簡陋棚架，看似保護行人以免墮山，但實則相當「牙煙」，安全成疑。

地政總署表示，西貢地政處早於去年10月及11月接獲投訴，指有人在上述地點非法進行工程。處方其後確認有人挖掘政府土地、鋪設坐椅及設置構築物，遂於現場張貼通知，飭令佔用人在限期前停止佔用涉事政府土地，惟限期過後仍未獲糾正。由於涉事位置位於已評級歷史建築，處方進行復修工程前會諮詢古物古蹟辦事處。

古蹟辦表示有委聘顧問定期視察已評級的歷史建築狀況，包括魔鬼山軍事設施。顧問最近於去年10月及11月視察上述設施。由於今次事件涉及非法佔用官地，會交予地政總署會跟進，古蹟辦會與該署聯絡，確保上述軍事設施獲得合適保護。

香港大學建築保育副教授李浩然說，本港軍事遺迹一直都存在「無人理」的問題，大多坐落荒山野嶺，容易被人視為「無價值」。他又指歷史評級只屬行政措施，不等於法律保障，政府不可「就咁評完級就算數」，任由歷史建築雜草叢生，甚至遭破壞。他建議當局除了教育公眾保護文物外，亦可考慮投放更多資源，例如新增輔助設施滿足遊覽及行山需要，加強管理歷史建築。