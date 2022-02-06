古摩星嶺墳場界碑曝光　估算有逾一個世紀歷史

香港雖是彈丸之地，仍有可待發掘的歷史。有關注團體及行山者多次自發考察，發現共4塊高約8至10呎，疑為古摩星嶺墳場的界碑，估算有逾一個世紀歷史，惟目前仍未能確定碑群的真正用途。古物古蹟辦事處已實地視察鄰近昭遠墳場的無字方尖碑，正進行研究。

民間團體「香港行跡」早前接獲行山愛好者透露，於港島西岸域多利道周邊的山坡發現新一塊疑似古摩星嶺墳場界碑，累計至今共發現4塊方尖碑。4塊碑均屬底寬頂窄，底部寬約12吋，頂部寬約8吋，全採用相同石料。

根據摩星嶺要塞地界文件顯示，摩星嶺應有10塊界碑劃分昔日墳場範圍，團體推算4塊界碑為古摩星嶺墳場界碑，距今已超過120年歷史。然而，摩星嶺方尖碑群的真正用途至今仍無從考究，團體推測，認爲與界線及界碑有關，初步估計應該與軍事用途無關。

古蹟辦表示正記錄相關資料，若方尖碑的歷史價值獲確認，會納入政府文物地點名單，與法定古蹟和暫定古蹟、由古物諮詢委員會評級的歷史築物及地點，以及具考古研究價值的地點一起界定為「文物地點」，加以保護。所有新工務工程項目的倡議者和工務部門，均須研究其工程項目會否影響上述「文物地點」。若有影響，便須進行文物影響評估，並訂定緩解措施。