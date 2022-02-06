警冚觀塘賭檔掃蕩犯禁派對房間　拘13男女票控57人

觀塘警區反三合會行動組、重案組、特別職務隊、雜項調查隊、特遣隊及東九龍總區機動部隊昨日(5日)下午約4時展開代號「勇爵」的反罪惡行動。警員突擊搜查區內多個地點，搗破一個懷疑非法賭檔及5間違規營業的派對房間。

行動中，警方共拘捕7名男子、5名女子及1名內地女子(30至63歲)，分別涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「違反逗留條件」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。賭檔內4名男子及4名女子連同派對房間內的35名男子及14名女子(17至54歲)，則涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕男女現正被扣留調查。行動中，共檢獲2張自動麻將枱及約3,000港元賭款。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。