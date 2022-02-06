62地方納強檢　遍及港九新界　包括黃埔新邨佳富樓

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處62個指明地方的人士，需要接受新冠病毒檢測。

因應47宗本地個案、12宗與早前個案有關的個案、1宗輸入個案以及1宗初步個案，有59個指明地方被納入強制檢測公告。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。政府會在個別指明地方上門拍門通知有關居民強制檢測的要求，並盡量設立流動採樣站確保他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。另外，因應在黃大仙東頭(二)村裕東樓、黃大仙東頭(二)村貴東樓及和屯門大興花園第一期第1,2座採集到檢測含新冠病毒的污水樣本，有3個指明範圍被納入強制檢測公告。

62個納入強檢地點如下：

1. 大圍新翠邨新芳樓

2. 沙田瀝源邨貴和樓

3.馬鞍山富安花園6座

4.油麻地新填地街215-225號

5.北角健康村1期康智閣

6.土瓜灣燕安街25-27號

7.土瓜灣美景街美景樓1期

8.油塘高俊苑俊匯閣

9.深水埗南昌街61-65號東成大廈

10.荃灣麗城花園3期7座

11.天水圍天逸邨逸浪樓

12.深水埗福華街72-86號福華大廈

13.紅磡漆咸道北226-232號漆咸大樓

14.旺角砵蘭街 336-338

15.屯門青棉徑2號菁雋

16.灣仔肇輝臺14號嘉苑A座

17.西灣河嘉亨灣 2 座

18.油塘高翔苑高飛閣

19.大埔怡雅苑怡達閣

20.沙田新田圍邨富圍樓

21.油塘高翔苑高麒閣

22.油塘油麗邨碧麗樓

23.藍田興田邨彩田樓

24.觀塘牛頭角上邨常逸樓

25. 石硤尾石硤尾邨美禧樓

26.觀塘翠屏南邨翠榮樓

27.坪洲金坪邨金坪樓

28.上環帝后華庭1座

29.秀茂坪寶達邨達峰樓

30.黃大仙黃大仙上邨耀善樓

31.葵涌石籬一邨石俊樓低座

32. 觀塘雲漢街89-113號建泰樓

33.紅磡黃埔新邨佳富樓

34.葵涌石籬二邨石廣樓

35.藍田康逸苑康麗閣

36.元朗翹翠峰6座

37.石硤尾石硤尾邨美葵樓

38.天水圍天悅邨悅榮樓

39. 元朗媽橫路7號富來花B座

40. 元朗灰沙圍順利花園

41.土瓜灣北帝街10-16號北帝大廈 C 座

42.沙田瀝源邨福海樓

43.沙田大圍美田邨美全樓

44.觀塘順利邨利祥樓

45.荃灣荃威花園 N 座

46.將軍澳寶林邨寶寧樓

47.沙田大圍美林邨美楓樓

48.粉嶺景盛苑歡景閣

49.秀茂坪秀茂坪邨秀和樓

50.沙田大圍景田苑敬心閣

51.元朗媽橫路7號富來花園A 座

52.馬鞍山迎海1期5座

53.粉嶺祥華邨祥景樓

54.青衣長安邨安濤樓

55.深水埗荔枝角道258號

56.天水圍天悅邨悅泰樓

57.元朗福德街36A號

58.屯門友愛邨愛智樓

59.油麻地駿發花園2座

60.黃大仙東頭(二)村裕東樓

61.黃大仙東頭(二)村貴東樓

62.屯門大興花園第一期第1,2座

詳細的指明期間及時段，以及須進行檢測的日期，詳情可經以下衞生防護中心網頁連結瀏覽：

www.chp.gov.hk/files/pdf/ctn_20220205.pdf