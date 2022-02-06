部分已打針患者留醫6日病毒量急跌　高拔陞料可放寬出院條件

醫管局行政總裁高拔陞今日(6日)於電視節目表示，新一波疫情嚴峻，醫管局病床緊張，故將陸續安排輕症病人到竹篙灣檢疫中心隔離，其後或進一步安排居家隔離，醫管局正積極籌備，料幾日內啟用。他又透露患者出院條件或因應疫情進一步放寬，有完成接種疫苗的患者留醫5至6日已合乎CT值33的出院條件，換言之，日後患者可能毋需等10天便可出院。

高表示，竹篙灣隔離設施料幾日內啟用，接收輕症患者。設施會有醫療站，但沒有任何醫療設備，會提供退燒藥、咳藥水，當病人有醫療需要，就會送到急症室或其他隔離設施，不過他們病情惡化的機會很微。

高續指，如確診數字幾何式爆發，呈海嘯級上升，當局將實行居家隔離，但強調會考慮患者本身的狀況，如果年輕、已完成接種疫苗、無長期病患、醫療需要低、家庭環境許可、沒有同住未打針的長者，則符合條件。居家隔離期間，當局將實行遙距醫療，透過電話或手機應用程式支援病人，期間會使用快速測試套裝做檢測，坦言還需社區的配合。

至於完成居家隔離的條件，是否與新修訂的出院條件一致，高表示出院條件會隨疫情調節，如患者本身於竹篙灣接受隔離，則會根據現行的出院條件。不過最新數據顯示，一些已完成接種疫苗的患者，只需要5至6日就可達到出院的CT值條件，科學上並不用等10天才出院，相信日後會有調整空間。

高又指，患者與家人打針與否將是考慮隔離檢疫安排的因素之一，但目前長者及小童接種率處於低位，當局會加強兒科病房隔離能力、安排兒科員工去北大嶼山醫院感染控制中心支援，亦有幾百名有兒科經驗的員工可抽調，深切治療部病房也會作出應對。他坦言，新一波疫情對醫管局人手造成壓力，目前已聘請超過100個自選兼職醫護增援。