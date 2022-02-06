政Whats噏：黃鳳嫺自爆志願係修女同醫生　點解做唔成？

相信唔少人細個嘅作文，都曾經寫過《我的志願》，但係有幾多人又做得到呢？消委會總幹事黃鳳嫺今日(6日)接受電台節目時，就大爆細個原來目標係做修女，後來又將志願改為醫生。兩個職業都同依家嘅職位大纜都扯唔埋喎，究竟發生咗咩事令佢最後兩大皆空呢？

黃鳳嫺喺節目中談及小時候嘅經歷，佢透露細個因為就讀天主教小學，畀修女純潔同奉獻嘅形象吸引，所以渴望成為修女啊。不過，佢大個後有感媽媽體弱多病，擔心媽媽會好早就離開佢，所以就將志願由修女變為醫生喎。點知喺中學選科時就出現失誤，無揀到附加數學修讀，醫生夢咁就碎咗喇，最後再進入商學院學習管理。

一路兜兜轉轉，而佢就喺10年前加入消委會，人生總共做過9份工咁話喎。佢又回憶返當年面試消委會，話從未試過有成8至9個人一齊見佢，形容水都飲唔切，要不斷答問題啊。佢形容最後做到消委會，都算係緣分喎。

講起消委會嘅工作，佢話周末其中一日都要返工，咁咪好忙？不過，佢話自己好擅長管理時間，本身亦都鍾意購物，但就話做咗消委會呢份工之後患上職業病，例如去超市買唔同嘅嘢，都會不期然擰轉產品嘅「背脊」，睇清楚產品標籤，仲會對比唔同品牌同款式，考慮產品嘅成分同埋性價比先決定買唔買添！

佢喺消委會嘅另一項工作，就係要每個月喺電視上現身，講解最新一期嘅消委會報告，原來都有唔少市民認得佢喎。佢就分享有一次去茶餐廳買外賣，因為當日陽光猛烈，所以佢戴上太陽眼鏡，但竟然畀街坊認出，有位嬸嬸仲好大聲話︰「我認得你係邊個！你係黃鳳嫺吖嘛！」不過，好彩嘅係，佢話雖然街坊認到佢，但暫時都無人鬧佢嘅，有唔少街坊平日仲會同佢分享買餸心得，物價上升都會話佢知啊。