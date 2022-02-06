調查揭疫下67%受訪者失業　市民對政府房屋政策最為不滿　

基層市民生活原是艱苦，疫情下雪上加霜，新一屆政府須積極解決基層社會深層次矛盾。新一屆行政長官選舉將於3月27日舉行，有組織今早(6日)發表基層市民對現行施政評分及對未來行政長官的訴求調查報告，當中基層受訪者對抗疫工作的評分僅為4.4分，屬不合格；土地及房屋一項得分更是最低，只有4分。疫情影響生活，有93.3%受訪者表示，疫情期間出現經濟困難，更有97.9%表示未能受惠於政府第5輪抗疫基金。有見及此，該組織促請未來特首優先解決房屋問題，並關注老人醫療及解釋貧富懸殊等問題。

了解市民疫下對現任政府政策感受及下屆政府期望，香港社區組織協會於1月31日至本月4日向基層市民發出網上問卷調查。在收回的519份有效問卷當中，有74.3%受訪者表示受疫情影響導致收入減少；在2年疫情期間，有67%人因疫情而失業；76.8%人因疫情而開工不足；而受訪家庭收入低於1萬港元的更有50.4%。

該協會副主任施麗珊表示，市民對政府施政評分中僅教育一項稍高於5分，有5.2分；而最低分的3項施政依次為土地及房屋、抗疫工作及醫療，分別獲評分4分、4.4分及4.5分，反映基層市民對公屋需求殷切，而抗疫工作亦被評為「不合格」。

街坊琦哥批評，今屆政府在綜援支援方面門檻太高，他指「高官就一年加一次人工，但劏房戶就一年加幾次租」，反問「不如問點解要支持」，他早前因疫情已失業1年，認為政府對疫下失業人士零支援，即便現時找到新工作後，收入仍大減約4,000港元，加上早前失業時要借貸渡日，生活艱難。

施麗珊表示，歡迎下屆行政長官參選人向社協查詢，希望他探訪街坊，了解民困。施又稱，期望下屆行政長官能以「紓民困、解矛盾」為題，紓緩貧富懸殊，包括強化勞工保障、訂立減貧及滅貧綱領和目標，並應優先解決房屋問題，每年建3.5萬個單位，確保3年上樓等事項。