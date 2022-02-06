新巴城巴冀港府資助救亡　建議補貼員工薪金

疫情重臨，再創運輸等百業。就港府將推出200億港元的第六輪防疫抗疫基金，新巴、城巴促請，將公共交通營辦商納入資助範圍內，如非常時期內補貼逾5,000名員工的薪金等合理援助。有議員亦建議公共交通費用補貼計劃可加大補貼，紓解民困。

新巴、城巴母企匯達交通指，第五波疫情前公司已月蝕約2,500萬港元，而政府上月再收緊社交距離限制措施，情況更進一步惡化，為業務帶來龐大壓力，兩巴客量大幅下降超過40%，而整個公共交通業亦錄得逾30%的跌幅。

匯達又指，目前財務狀況已缺乏可持續性，未來發展亦充滿不穩定性，相信其他公共交通營辦商，以及飲食、旅遊等受疫情打擊最深的行業，情況亦一樣。公司當下首要目標是維持前線員工的職位及薪金，過往四波疫情雖然達標，惟新一波疫情令維持此目標變得更為艱難。

有議員表示，公共交通費用補貼計劃在疫下曾兩度擴大資助，令受惠人數及金額上升，惟所有臨時措施已在去年底屆滿。有見現時疫情轉趨嚴峻，建議政府再次「加碼」，有關建議已向財政司司長陳茂波反映，冀本月公布的財政預算案中會提及。