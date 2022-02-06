環評料屯門曾咀焚化爐最快2025年招標　2030年代中可使用

為實現約於2035年擺脫依賴堆填區處理都市固體廢物，環境保護署早前指正為本港第2個焚化爐物色選址，大熱之選為屯門曾咀中部煤灰湖。雖然政府指仍在物色其他可能選址，但署方已於上月底就該址，公布其環境影響評估的研究概要，預計在2024年完成環評研究，2025年可以招標，2026年開始建造，並在2030年代中期可使用。概要又指焚化過程收集到的飛灰、殘留物、爐灰，如無其他可行方案，會以水泥固化或利用其他化學物料穩定後棄置，而營運時生產的污水，可於污水處理廠處理，毋須排放。

研究概要中指，焚化爐將會佔用中部煤灰湖約18公頃的土地，兩側為曾咀靈灰安置所及紀念花園與T · PARK污泥處理廠，焚化爐會採用先進的焚燒技術，焚燒過程中所產生的能源會被回收轉化為電力，供應本身的用電需求外，剩餘的會輸出至公眾電網。外界最關注焚燒期間會排放廢氣，概要指會進行詳細的評估煙囪廢氣排放、灰殘渣處理系統的排放等，對空氣質素影響。另又指鍋爐及煙氣處理系統收集到的飛灰及煙氣淨化殘留物是有害物料，視乎物料可否回收，否則會以水泥固化或利用其他化學物料穩定後棄置。

概要又指，焚化爐可能有短暫廢氣排放，引起氣味問題，建議設施將會完全密封及裝置除臭或氣味過濾系 統，而廢物接收區會以負壓運作，以防止臭味外溢，而所產生的污水將會在現場的污水處理廠處理，再用於清潔及灌溉園境植物。由於船隻需裝卸廢物、灰渣和回收物料，或需要填海建造碼頭設施，料面積超過5公頃，過程或會擾亂海床底泥，會評估附近水質敏感受體及蠔排的水質影響。