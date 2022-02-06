政黨要求盡快推出第六輪抗疫基金　補貼清潔工保安員

疫情大爆發，政府大幅收緊禁聚令，而且期限不斷延長，多個行業備受影響。有政黨批評即使政府已宣布準備發放第6輪「防疫抗疫基金」補助，至今卻仍未有詳細公布。該政黨今(6日)到政府總部請願，要求政府關注同樣受疫情影響，但未受惠於第五輪防疫抗疫基金的行業，要求政府盡快公布新一輪防疫基金的詳情，並針對多個困難行業，提供更切實的援助。

該政黨指出，政府進一步延長禁聚令的期限，嚴重打擊餐飲業務及表列處所的經營，特別是美容業、娛樂行業等失去了農曆新年的黃金旺季，雖然防疫抗疫基金5.0已有一定的補助，但明顯幫忙不大，因此建議在第六輪基金繼續並進一步加大對這些行業的援助力度。

對於多幢大廈需要強檢圍封，清潔工及保安人員面臨染疫風險，亦有不少打工仔因而被公司解僱或「手停口停」，請願人士認為應為保安和清潔工提供更好的防疫裝備，亦應參考以往防疫抗疫基金的做法，向他們派發抗疫津貼。請願人士又建議將現時只適用於確診，並規定受僱但不享有有薪病假或自僱人士，可申請的一筆過恩恤現金津貼計劃，適用範圍擴大至受隔離檢疫或圍封檢疫，並受僱但不享有有薪病假或自僱的者的人士。

另外，針對花農因取消年宵市場而造成的損失，請願人士建議在「為取消食物環境衞生署年宵市場及林村新春市場發放特惠金」，為特惠金設立一個較高的「保底」金額，即10,000港元；並向受取消花市影響的本地花農發放一次性25,000港元的補助。