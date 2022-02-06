2周累計1921宗確診　源頭不明逾320宗　超過八成屬Omicron

本港新冠疫情形勢危急，政府昨日(5日)公布Omicron變種病毒個案已突破千宗大關！衞生署署長林文健醫生今日(6日)表示，過去2周累計已有1921宗個案，源頭不明個案超過320宗，其中超過80%為Omicron變種病毒。今次第5波疫情主要有2個源頭，包括檢疫酒店群組，現時有768宗個案，倉鼠群組有84宗。

近日多源自跨家庭群組，社區有多條傳播鏈，料有3位數字，其中涉及跨家庭聚會。另外，至今已有超過24幢住宅大廈有垂直及橫向傳播，老人院及復康院舍也有10間要撤離。地區方面，累計最多源頭不明個案的區域有深水埗、沙田、九龍城、葵青及黃大仙。

林文健續稱，為應對目前疫情形勢，當局會加強精準抗疫，針對高風險地點及人群進行圍堵、強檢、自願檢測、派發快速測試套裝等。由於個案大量飆升，如果隔離病床不敷應用，就會啟動應變方案，安排竹篙灣一期及二期逐步接收輕症患者，籌備工作如火如荼，包括把檢疫人士安排到家居檢疫。林文健亦提到，80歲以上長者接種率只有20%，70歲以上只有約一半，遠遠不達防疫要求。