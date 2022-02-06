陳茂波指第6輪抗疫基金不少於200億元　預算案兼顧中短期

距離公布財政預算案不足1個月，本港迎來第5波疫情，百業當災。財政司司長陳茂波今(6日)在網誌中提到，上周特首公布推出第6輪「防疫抗疫基金」，初步規模不少於200億港元，敲定細節後會盡快公布。未來公布的財政預算案中，將應對中短期狀況，也須兼顧中長期發展的部署。

陳茂波表示，今年各地的供應瓶頸持續，加上能源和大宗商品價格的上漲壓力，影響環球經濟增長前景，亦令一些主要經濟體的通脹持續高企，增加環球金融市場和資金流向出現波動的風險等。

陳茂波又指，為了保護打工仔及中小商戶的生計，必須以最短的時間管控疫情。只有成功遏制疫情，才能最大程度穩定和支撐經濟，又呼籲市民減少出行，在家抗疫。

早前政府在第5波爆發時，公布重啟「防疫抗疫基金」，第5輪推出約35.7億港元，為受收緊社交距離措施影響的企業提供紓困措施，由於疫情未明，政府上周公布推出第6輪防疫抗疫基金，涉款不少於200億港元，予受影響行業及個人。