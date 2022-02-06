國泰機師不滿「閉環式」執勤限制自由　議員批無公德心

第五波新冠肺炎疫情爆發，以及將Omicron變種病毒傳開的其中一個原因，是有國泰航空機組人員於醫學監察期擅自外出，從而令國泰嚴厲執行「閉環式」執勤。惟近日疑有國泰機師在網上指措施影響日常生活，擔憂離開房間或開關房門會即被解僱或犯法，完成閉環式執勤後要到酒店檢疫。有議員批評有關機組人員缺乏公德心，應以公共衞生安全放首位。

根據現時規定，包括機組人員「閉環式」執勤期間，需要工作連續3至4個星期，每程航班之間須留在酒店隔離，並在回家前進行兩星期隔離。惟近日疑有機師指抵港後須即時入住酒店房，3日後飛往澳洲，在酒店期間無法運動，一旦離開房間，或是擔心不小心開房門即會被解僱，甚至等同犯法，完成28天閉環式執勤後要到酒店檢疫。

議員梁美芬認為，事件反映有關機組人員缺乏公德心，以自己的私心及自由先行，未有顧及社會利益。她認為國泰做「閉環式」執勤已經算遲，以致本港疫情再次爆發，而爆發的起始亦由機組人員引起，更應引以誡。她相信該名機師的言論不能引起他人同情，甚至會引來憤怒。

運輸及房屋局回覆時指，要做好防疫抗疫工作，需要相關持份者的互相配合。就機組人員的檢疫安排，航空公司有責任透過不同的有效措施，管理旗下的機組人員，確保他們嚴格遵守檢疫安排下的相關規定。

政府會根據疫情的最新發展、公共衞生風險方面的評估及航空業界的營運需要等因素，適時審視及優化機組人員的檢疫安排，與社會各界共同做好防疫抗疫工作。

東網正查詢國泰回應。