封樓強檢打蛇餅增播疫風險　專家倡加派流動檢測車消化人龍

新冠肺炎在虎年來勢如虎撲，本港確診數字高處未算高，今日(6日)已是第2天錄得超過300宗確診，加上近日多區不斷出現大樓，因污水驗出病毒或有住戶染疫需要圍封強檢，每日均有大批市民在寒冷天氣中落樓做病毒檢測，惟輪候人龍長又長，檢測難追目標數，更有機會因此爆發群組感染！政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌接受傳媒訪問時表示，大批人群輪候檢測會增加播疫風險，建議應在不同地點加派流動檢測車，並可向居民收發深喉唾液樣本樽，以加快消化等候驗疫人龍。

他又指，由於農曆新年期間市民有不少活動，不乏逛花墟、食團年飯及拜年，甚至到廟內上投注香拜神，當中涉及大量人流及跨家庭聚會，認為300宗個案仍未到第5波疫情頂點，仍有待觀察未來數天的情況。對於政府是否會進一步收緊社交距離措施，如禁聚令縮至2人等，許表示答案是肯定的，並指當局會在行政會議後有所公布。