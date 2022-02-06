食環署5職員染新冠　其中包括2名衞生督察

食物環境衞生署繼早前有清潔工感染新冠肺炎後，再有職員中招！食環署今日(6日)表示，2名衞生督察及3名清潔工證實染疫，被列為初步個案。其中，2名衞生督察分別於天水圍的辦事處上班，負責當區防治蟲鼠工作，她最近一次上班日期為上月28日，因其居住地點被納入強制檢測公告而接受強制檢測被驗出染疫；另1衞生督察則在上水屠房的食環署辦事處，負責肉類檢驗工作，他最近一次上班日期為上周五(4日)，因曾到訪的食肆被納入強制檢測公告而接受強檢並中招。

至於3名清潔工方面，其中1名工人曾於旺角道垃圾站及汝州街垃圾站當值，負責潔淨工作。她最近一次上班日期為上月29日。她因出現病徵而接受檢測。同區另一名工人則負責旺角區的潔淨工作，她最近一次上班日期為上周五，因其居住地區情況而進行「願檢盡檢」檢測。

餘下1名工人則於食環署位於上水新城路的辦事處上班，負責潔淨工作，最近一次上班日期為上周二(1日)。其家人早前被界定為密切接觸者，故她自上周五起被送往竹篙灣檢疫中心接受強制檢疫。

上述員工工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。食環署已按衞生防護中心指引為相關工作地點及附近街道進行清潔消毒，並正安排與相關員工一同執勤的同事接受病毒測試。

另外，漁農自然護理署今日表示，1名在天水圍香港濕地公園工作的農林督察確診，該名人員負責香港濕地公園濕地保護區的護理工作，日常工作無須接觸公眾，最近一次上班日期為1月31日，他工作時有佩戴外科口罩及遵守有關防疫措施，最近亦沒有外遊紀錄。

漁護署發言人指，該署正按衞生防護中心指引，安排全面清潔及消毒該名人員的工作地點及公用設施。