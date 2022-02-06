漁護署向農戶發本地米種子　料最快於今年起試種

早在80年代，本港有種植稻米，但隨社會發展，農地變成摩天大廈，「香港人食香港米」化煙。然而，據指漁農自然護理署從國際種子銀行取得本地米的種子，農戶將於今年起試種，即港人未來有機會親嘗本地品種。在上水塱原濕地一帶推行復耕水稻的環保團體指，受氣候暖化影響，病蟲害增加，加上惡劣天氣亦影響收成，但指復耕有另有「收穫」，米田吸引了被國際自然保護聯盟列為「極度瀕危」的黃胸鵐，即俗稱禾花雀，以及「易危」品種田鵐等短暫棲息。

據了解，漁護署於2019年從國際種子銀行，取得4個以往在本地甚受歡迎的稻米品種，經溫室多次繁殖和培育下，發現穀粒為啡紅色的「花腰仔」在生長和留種上表現較穩定，決定向本地農戶派發其種子嘗試種植，大部分獲發的農戶會於今年3月起試種。

有份推行復耕的長春社與香港觀鳥會，現時在河上鄉近6100平方米的農田，與8個農戶合作種植水稻，種植來自台灣與內地的米種，包括廣源粘、絲苗、象牙尖。長春社保育經理許淑君指，根據以往經驗，一年可有兩次收成，料每年可以有大約1噸的收穫，但指近年天氣不穩，影響收成，如去年夏天因為颱風與黑雨，令收成只剩少於1半。她又指有接獲「花腰仔」，但暫未種植，要待3至4月時穀種發芽才可試種。

許淑君表示，長春社與香港觀鳥會現時透過鄉郊保育基金，獲批約1100萬港元，在去年至2023年推行「人與自然和諧共存 – 塱原河上鄉自然保育管理計劃」。團體特意開墾其中一塊田，種植的水稻用來吸引鳥類棲息，並在去年10月至12月，即鳥類遷徙季節期間，吸引到被列為「極度瀕危」的黃胸鵐、「易危」品種田鵐，亦發現黑頭鵐、小鵐等。