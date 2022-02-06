粵港明起再加辣　跨境貨車司機須每日一檢

本地第5波新冠肺炎疫情嚴峻，粵港兩地政府明(7日)起，再收緊粵港跨境貨車司機入境要求。據深圳市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室公布，跨境貨車司機入境須持有24小時內核酸檢測證明，並在入境口岸進行核酸採樣；在住宿點住宿期間，司機另須每天進行1次核酸檢測。

相關防疫措施上一次收緊是上月17日，當時要求跨境司機由現時須持72小時的核酸檢測陰性證明，調整為48小時內的有效證明。

港府表示，有個別跨境貨車司機在進入內地後曾前往未經申報的地方，因此內地機關有必要嚴謹處理事件，進行追蹤，以免病毒流入社區，令部分司機因而須留在隔離酒店。現時，除個別被界定為密切接觸者的跨境貨車司機需繼續隔離兀，其餘司機已可離開酒店恢復正常作業。

進口本港蔬菜供應方面，據了解，內地當局考慮到供港鮮活食品的重要性，已作出彈性安排，讓業界安排其他已註冊的司機將蔬菜運送至本港。今早9時，曾有約20輛貨車在文錦渡等待過關，但其後已陸續抵港。另外，蔬菜統營處和長沙灣副食品批發市場今日的蔬菜供應與以往大致相若，西區副食品批發市場的蔬菜供應雖有所減少，但整體供應情況穩定。另外，截至今日，跨境的冰鮮豬肉、禽肉和鮮蛋供應如常。食衞局會繼續與相關政策局及部門和業界保持溝通，密切留意食品供應情況。