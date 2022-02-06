葵青警區打擊街頭聚賭及聚集　兩日票控35人

因應本港疫情進入一個非常嚴峻嘅時期，警方將特別針對區內街頭賭博及羣組聚集等行為，巡查區內多個街頭賭博或聚集黑點。葵涌分區人員於昨日(5日)及今日(6日)一連兩日下午，在石蔭路2號公園內發現一共35名男子(38至85歲)進行受禁羣聚集，部分人士更公然抽煙、吐痰、飲酒及隨地亂拋垃圾，行為令人髮指。

他們違反了《預防及控制疾病 (禁止羣組聚集) 條例》（第599G章)，當中6人更違反《預防及控制疾病 (佩戴口罩) 條例》（第599I章)，警方遂向他們發出定額罰款通知書。警方會持續在區內黑點無間斷地打擊有關違反《預防及控制疾病條例》的罪行，令疫情可以迅速遏止。

疫情嚴峻時期，市民應顧己及人。《預防及控制疾病 (禁止羣組聚集)及 (佩戴口罩)條例》（第599G&I章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的羣組聚集及於公眾地方佩戴好口罩，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。市民應保持適當社交距離及切勿進行受禁羣組聚集，違者可被罰款港幣5,000港元。