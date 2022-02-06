6成非高等教育學校本周如期開課　有中學最快明日恢復上課

香港學生近日因新冠肺炎疫情大爆發而暫停面授課堂，毗鄰的澳門卻是另一番景象。澳門教青局日前表示，當地學校將於本月陸續結束農曆年假期，當局已制定不同預案，倘鄰近地區疫情持續平穩，學校將在假期過後按原定日期開課。而澳門當地將有約6成非高等教育學校將於本周如期開課，甚至有中學因提前放年假，故會提早於明日(7日)開課，同時該校有100名跨境師生可回校上課。

青洲中學校長張捷指，因提前放年假而提早於明日開課，校方已做好準備，包括全校清潔，亦會收集學生放假有否離開澳門；學校現時有100名跨境師生，暫未有人反映回校開課有困難。

而永援中學副校長梁劍鴻表示，學校按原計劃於後日(8日)開課，大部分的課程及課外活動等會如常開展，校方已按當局指引做好防疫工作，至於非必要的跨班活動及集會將暫停，他舉例原定本週舉辦家長聚會，亦將延遲或更改舉辦形式。

澳門教青局日前向各學校發出通知，提醒學校嚴格執行衞生部門發出的相關指引，並要求高等院校及非高等教育學校開課前通知師生，注意自我健康情況及提高警覺，同時已就非高等教育跨境學生安排，聯絡6間珠海指定醫院和機構，繼續為跨境學生安排核檢。