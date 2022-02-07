大埔殺兄案疑兇性情孤僻　常為瑣事與家人嘈交

大批探員正在大埔社山路下田寮下調查一宗謀殺案。據死者鄰居透露，疑兇中三輟學，從來無踏足社會工作，經濟上長期主要靠家人接濟，性格亦孤僻，其居所頗為簡陋，有如一間「棚仔」的寮屋，相距死者住所約100米，生活潦倒；而死者生前與年老母親同住一間約700呎村屋。據悉，儘管疑兇行為表現如此，家人從無對其感到嫌棄，亦在經濟方面盡力支持，但有人經常為瑣碎事情與家人爭執，鄰居亦不時聽聞有人嘈交。

又據現場消息稱，昨日(6日)下午4時左右，有鄰居聽聞涉事村屋傳出嘈吵聲，但由於雙方以客家話對話，故不太明白有關內容。其後，警方接獲疑兇致電報案，指單位內有人暈倒，相若時間家傭亦返抵上址，赫見死者倒臥血泊，大驚下亦報警求助。

救護員到場後，經檢驗後，約於晚上7時11分證實血泊中事主當場死亡。與此同時，警方趕抵後，在現場一帶搜查，發現疑兇坐在祠堂對開位置，身上衣物有血漬。警員隨即向疑兇查問原委，有人於言語間暗示與案有關，警員遂將疑兇拘捕；其時疑兇出現嘔吐不適，由警方送往大埔那打素醫院治理，故此，詳細案發經過仍有待進一步查問；而死者數名親友，於案發後趕至現場助查。

據了解，案中死者68歲，為退休人士，疑兇64歲；而根據警方初步檢視，死者身上有多處疑似刀傷，致命死因仍有待跟進。