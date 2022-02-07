停課影響補習社興趣班　業界促防疫基金補漏拾遺

本港新冠肺炎疫情近月惡化，為免疫情擴散，教育局早前宣布幼稚園、中小學及補習學校亦要停止面授課堂，直至本月21日。有經營補習社、興趣班等的負責人大吐苦水，指疫情兩年多以來面對學生及導師流失，更有人指過去一年近乎「零收入」，需要借貸度日。業界期望，政府即將公布的新一輪防疫抗疫基金，可涵蓋並未註冊的教育中心及興趣班等，並追溯過去5輪的資助，每個單位共獲16萬港元。

香港教育中心商會副主席任偉豪解釋，註冊教室需跟隨教育局指引停課，這批教室在政府過去每輪推出的防疫抗疫基金，均獲得4萬港元的資助，惟另一類非註冊的教室，「例如涵蓋音樂、體育、藝術及STEM教育的教育中心」，則毋須跟隨局方停課指引，但他指出，局方一旦宣布停課，基本上家長都不會讓孩子回來上課。

李先生原本經營元朗及荃灣兩間STEM教室，2019年的高峰期有60多名學生，有近30名導師，疫情期間無奈結束在元朗的教室，只剩下荃灣教室，惟因防疫限制，以及家長對疫情的擔憂，學生流失至剩下兩名，近日更全數退學，而導師已轉行或移民。他坦言，為租金等支出，已借貸過百萬港元。

任偉豪表示，政府過去數輪的防疫抗疫基金，完全忽視非註冊教育中心的需要，「連遊戲機中心、夾公仔店舖亦曾獲得資助」。過去每輪的防疫抗疫基金，註冊學校均可獲得4萬港元的資助，對每個經營者來說，雖然是杯水車薪，但他仍期望下一輪基金，註冊及非註冊教育中心亦可看齊，獲得資助。

政府早前指，會檢視新一輪基金的涵蓋範圍，而涉款不會少於200億港元，任偉豪期望，政府可為非註冊教育中心追溯過去5輪未獲得的資助，連同第六輪，將資助額一次過撥款16萬港元。