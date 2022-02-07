洪水橋組裝合成資助屋　上蓋工程省時3個月

香港房屋協會未來20年將提供逾4萬個單位，並由年底起踏入建屋高峰期。為確保建屋質素「快、靚、正」，房協於工程項目應用多項科技，並透過建築信息模擬及組裝合成等技術，提升質量及管理效率。若以洪水橋第1A期資助出售房屋上蓋工程為例，料可節省約3個月，即縮短上蓋工程約10%時間。

質量為建屋一大考量，建築信息模擬為統一的數碼平台，結合工程規劃及設計等資訊，令規劃師、測量師等不同人員易於協調，同時有助於分析工程數據及日後維修保養。房協總監（工程策劃）楊啟裕指，房協於2019年在牛頭角定安街出租屋邨施行有關技術，未來將擴展至洪水橋及啟德的專用安置屋邨。

此外，房協未來兩年將批出14個地基及上蓋工程合約。為應付龐大建屋量，房協於3年前引入組裝合成建築法，以減少建築廢料及節省建築時間，其中上蓋工程時間可節省10%至15%時間。

楊啟裕續說，組裝合成目前應用在房協兩個項目，包括全港首個採用混凝土興建的洪水橋第1A期資助房屋及鋼製組建的乙明邨長者屋，兩項目分別於2024年及明年落成，房協並正研究於古洞北項目使用組裝合成。

除加快施工時間外，房協亦於工程項目招標引入「雙信封制」及「標價質素評分」的新計分制，若標價低於所有標價的中位數一半或以上，投標者將被扣分甚至取消資格，以提高工程質素。