1消防員3郵政職員中招　相關場所徹底消毒

昨日(6日)有1名消防員及3名郵政職員初步確診2019冠狀病毒病，政府表示，相關場所已徹底消毒，服務不受影響。

消防處昨日(6日)表示，一名駐守青衣滅火輪消防局的消防員初步確診2019冠狀病毒病，他最後一次上班日期為周六(5日)他工作期間並沒有與市民大眾有近距離或高風險接觸，並有佩戴口罩及遵守相關防疫措施。衞生防護中心已經指示消防處已按相關指引，將他工作地點及附近位置進行清潔消毒。消防處表示會繼續嚴格執行各項防疫措施，並已提醒所有人員須注意個人衞生，時刻提高警覺。如發現身體不適，必須馬上求醫及通知處方，並已就人手作出相應調配，確保相關服務不受影響。

另外香港郵政昨日晚上亦表示，2名合約員工確診2019冠狀病毒病，另1名郵務員初步確診。2名確診的合約員工分別於長沙灣的書籍分揀組及空郵中心工作，無須接觸公眾，其工作地點不對外開放。最近一次上班日期均為2月5日。於書籍分揀組工作的合約員工屬於其中一個確診個案的緊密接觸者而須接受病毒測試，並於昨日確診2019冠狀病毒病。於空郵中心工作的合約員工於2月5日感到不適並前往醫院求診，並於同日接受病毒測試，於昨日確診。

而該初步確診的郵務員於上環郵政局工作，最近一次上班日期為2月4日。她在櫃位隔板後工作，與顧客保持適當社交距離。她在2月3日接受病毒測試，並於昨日接獲衞生防護中心通知初步確診。上述人員在上班期間均有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。香港郵政昨日獲悉事件後，已即時安排與有關員工一同工作的其他人員接受病毒測試。香港郵政亦已關閉書籍分揀組及空郵中心兩個運作場所，並按照衞生防護中心的指引為場所內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒；並已啟動應變措施，安排在其他郵件中心處理出入口郵件，以盡量維持服務。

此外，香港郵政於今日(7日)至明日(8日)關閉上環郵政局，並會按照衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。因應上環郵政局關閉，市民可到就近的郵政總局（中環康樂廣場2號）使用郵政服務。就此帶來的不便，敬希市民見諒。如有查詢，市民可致電香港郵政熱線2921 2222。

香港郵政會繼續在各郵政設施採取各項減低社交接觸及預防感染措施，保障員工及市民的健康，並會繼續與衞生防護中心保持緊密溝通。香港郵政亦已提醒所有員工須注意個人衞生，並時刻提高警覺。如發現身體不適，必須馬上求醫。