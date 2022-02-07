東方日報A1：港產疫苗　等到蚊瞓

抗疫如救火，新冠病毒變種不等人，惟過去兩年港府防疫慢九拍，不但遲遲落閘取消機組人員免檢疫特權導致Omicron傳入本港，就連用公帑資助研發的本地新冠疫苗亦面世無期。食物及衞生局醫療衞生研究基金批款約2,300萬元，資助香港大學開發兩款噴鼻式本地新冠疫苗，但該兩款疫苗一款於今年才進入臨床測試，另一款仍未展開第二期臨床測試，至今未能確定面世時間。學者指，社會正需要更有效及安全的疫苗來應對疫情，但相關研究「十畫只有一撇」，質疑港府未有善用公帑，批出資助後闊佬懶理，無監督研發進度，擔心最終得物無所用。

醫療衞生研究基金前年5月共批出1.1億元以支持新冠病毒研究，當中撥出2,300萬元予港大作3項疫苗研究，目的供本地使用。除了港大微生物學系講座教授袁國勇獲逾2,000萬元資助研發疫苗，港大生物醫學學院教授金冬雁亦獲300萬元研發減毒活疫苗。港大兩支研究噴鼻式疫苗的研究團隊向傳媒表示，期望疫苗日後可作為加強劑，提高現有疫苗效用。不過，該兩款疫苗仍需進行大型臨床試驗，未有確實面世時間，加上本港缺乏生產線，相信投入生產時要尋求內地藥廠協助。

港大醫學院生物化學系教授金冬雁帶領的研究團隊，研發「減毒活」技術的噴鼻式新冠疫苗，可模仿自然感染，刺激免疫反應，預計今年進入臨床試驗。金表示，由於該疫苗是一種活病毒，可能會有副作用，例如本身有免疫缺陷的人就不適合接種。

被問到市民將來仍需接種多少劑疫苗，他稱視乎病毒變得有多弱，若弱化至其他一般冠狀病毒，「咁其實冇咩意思，打唔打疫苗可能都分別唔大」。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅參與的噴鼻式疫苗「衞活苗一號」則已完成第一期臨床試驗，證實安全，即將進入第二期臨床試驗。孔表示，混合注射式疫苗和他們研發的噴鼻式疫苗，可提升血液中的中和抗體及細胞免疫介導反應，鼻黏抗體也較高。他預料新冠病毒很大機會成為季節性感染，未來可能每年冬季之前，都要接種加強劑。

參與研發噴鼻式疫苗的港大微生物學系講座教授袁國勇，去年7月受訪時提到，由於香港沒有疫苗廠房，亦無本地投資者對疫苗大量投資，需等候內地廠房製造第二批疫苗，再經內地當局批准，才可運往香港進行第二期臨床測試，完成後需要物色投資者投資，進行第三輪臨床測試，形容進展艱難。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，現時變種新冠病毒肆虐，疫苗生產速度「愈快愈好」，他憂慮該兩款港產疫苗面世後會變成「明日黃花」，追不上病毒變異速度，認為當局理應加大資助額或監督研發進度。他指，疫苗研發項目需要與內地大學合作，運輸及審批等因素會拖慢生產過程，加上未來一兩年或仍需接種疫苗，長遠上有需要在本港建立疫苗生產線。

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