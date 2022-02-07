東方民調：擬安排輕症患者留家隔離　專家憂播疫風險

無能港府埋疫禍，終釀第5波疫情，近日香港新冠確診個案不斷上升，面臨海嘯式大爆發，政府形容目前情況危急，檢疫設施一旦爆滿，將採取居家檢疫及隔離措施，圍封禁足等抗疫措施恐陸續有來。有專家則憂慮，香港居住環境不理想，讓確診者回家隔離，恐容易導致垂直或橫向傳播。

政府防疫專家先後警告，本地疫情發展令人擔憂，預計第5波疫情會持續較長時間，未來一至兩個月都可能難以平復。而疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆更揚言，由於長者接種疫苗比率偏低，若院舍出現大型爆發，估計可能會有幾千名長者因染疫死亡，嚴重情況下，更可能有多達一萬至兩萬名長者死亡。醫院管理局行政總裁高拔陞亦稱，兩種變種病毒同時夾擊香港，Omicron傳播率異常高，加上香港接種率未如理想，估計農曆新年後出現大型爆發的機會已達到危險水平。

政府抗疫逾兩年，但防疫安排仍亂象百出，率先淪為第5波重災區的葵涌邨，有大廈史無前例要強制圍封檢測7天，但安排配套如倒瀉籮蟹，邨內垃圾囤積、政府熱線長期無人接聽，亦令有需要洗腎或需要接受化療的癌症病人求助無門。政府部門溝通上亦出現大混亂，住戶檢測輪候「打蛇餅」。

與此同時，居民被禁足或被要求不要上班數日，邨內至少11人因此被解僱，有工會收到70宗求助，當中22人被迫放無薪假，有14人被迫停工至另行通知，對於受禁足影響居民的缺勤問題，港府僅呼籲僱主體諒。有學者批評港府防疫不力，檢疫酒店管理不善而令確診者走入社區，終連累打工仔被炒，實在難辭其咎。

第5波疫情面臨海嘯式大爆發，由於確診個案激增，醫療設施承受巨大壓力，病床隨時爆滿。政府公布將竹篙灣檢疫中心部分改作社區隔離設施，以接收沒有病徵或病徵輕微的確診患者，未來會逐步安排密切接觸者及次密接觸者居家檢疫，更計劃如疫情進一步惡化，可能連中招的輕症患者也要留家隔離。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，目前的隔離設施仍有擴充的空間，如果屬輕症，可以選址新建屋邨、改裝空置學校，實行集體隔離。由於香港居住環境逼狹，容易傳播病毒，讓確診者回家隔離應視為最後手段，如疫情沒有全面失守，都不應考慮。