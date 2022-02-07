東方民調：庸官國泰第5波禍首　市民促問責追究

雙重新冠變種病毒夾擊香港，Omicron和Delta兩個火頭在社區擴散，葵涌邨更淪為重災區要大規模圍封。源頭不明個案遍布全港，農曆新年單日確診個案更打破抗疫兩年以來的紀錄。「東方傳媒民意調查」結果顯示，逾半受訪者批評政府處理今波疫情表現極差，面對大規模爆發陣腳大亂，抗疫倒瀉籮蟹，追蹤速度更追不上傳播速度。受訪者又歸咎政府連串抗疫失誤及漏洞釀第5波疫情，累死香港，直指官員及國泰要問責。

港府防疫不力，致國泰航空機組人員免檢疫期間外出播毒，去年年底最終引爆望月樓群組，令第5波疫情一發不可收拾，加上倉鼠群組令學校、住所、食肆出現Delta傳播鏈。油麻地海景絲麗酒店亦出現播疫缺口，衍生葵涌邨群組。而香港累計新冠病例突破1.5萬宗；而感染Omicron個案在一月下旬也明顯上升，至今累計Omicron患者已破千宗。

「東方傳媒民意調查」於上周五以手機東網APP成功訪問823名18歲或以上市民，結果顯示，全港出現多條傳播鏈，農曆新年疫情大爆發，45%受訪者直斥政府陣腳大亂，後知後覺；36%質疑追蹤速度追不上傳播速度；11%擔心公立醫院服務隨時冧檔。

政府大規模圍封，但安排混亂檢測大排長龍，有居民因禁足被裁員，33%受訪者炮轟政府補鑊，市民埋單；31%斥支援配套不足；26%轟政府抗疫倒瀉籮蟹。

檢疫設施瀕爆煲，政府將安排居家隔離及檢疫，禁足封樓恐陸續有來，39%擔心失業停工欠支援；23%批評自找麻煩，反增風險；21%認為應開放度假營隔離。

對於倉鼠爆疫傳人，寵物店短時間復業，其他行業遲遲未解禁，48%受訪者批評防疫自相矛盾；21%斥放得倉卒，低估傳播風險；17%炮轟當局為谷針玩殘市民。

港府拖延熔斷高危地區航班，豁免機組人員檢疫隔離，國泰終釀第5波，54%直斥政防疫漏洞累死香港；34%更認為官員國泰要問責；7%擔心疫情失控難收拾。

香港抗疫逾兩年，對於政府處理疫情的表現，51%受訪者批評政府處理今波疫情表現極差；27%形容很差；僅13%認為表現好。

綜觀情況，大部分受訪者不滿政府抗疫表現，沒有吸取過去教訓，當局實施家居檢疫及隔離措施，更令人憂慮安全風險問題，受訪者又批評政府抗疫失誤，最終要市民埋單。