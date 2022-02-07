疫情勢兇　社交距離措施再收緊　陳肇始：明日行會後公布

新冠肺炎疫情勢如猛虎，本港連續2天確診個案破300宗，食物及衞生局局長陳肇始今早(7日)在電台節目強調，目前疫情極度嚴峻，Omicron個案以幾何級上升的趨勢已經開始，會積極考慮再收緊社交距離措施，明日(8日)行政會議後將有公布，大方向是減低人流。

陳表示，確診和無源頭個案一直上升、污水監測在不同地區都驗出陽性，顯示疫情蔓延。根據外國經驗，Omicron感染個案上升速度快，散發力強，要爭分奪秒與病毒競賽，呼籲市民必須留家抗疫、接種疫苗和有風險人士進行檢測，僱主亦應盡量安排員工留家工作。

她又指，竹篙灣檢疫中心第一期已經清空，可以隨時用作社區隔離設施，考慮將較低風險、年紀較輕、無病徵或病徵輕微的確診者轉往隔離。當局正就確診者家居隔離制訂指引，目前會先使用竹篙灣設施，無論是家居隔離或檢疫，首要是有適合的家居環境，醫管局亦會做好風險評估，預留設施予不適合家居檢疫人士。

對於多區出現排隊檢測的人龍，陳指已與檢測承辦商開會要求加大檢測量，增加檢測站等，當局亦正採購快速測試套裝，稍後派發給市民。