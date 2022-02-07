屯門大興邨興泰樓延長圍封　再揭15人染疫及1宗檢測不確定個案

新冠肺炎疫情擴散，屯門大興邨興昌樓及興泰樓排放的污水樣本因驗出帶有新冠病毒，前晚(5日)被圍封強檢，其中興泰樓昨日(6日)發現11宗初步確診及1宗檢測結果不確定個案，政府決定將圍封延至今日(7日)。政府最新公布，截至今日凌晨1時，總共5,546人次接受檢測，當中再發現15宗初步確診和1宗檢測結果不確定個案。

政府在前日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），限制在屯門指明「受限區域」（即屯門大興街6號大興邨興昌樓（不包括位於地下的房屋署元朗（二）分區保養辦事處、香港復康會─社區復康網絡（大興中心）、鄰舍輔導會大興宿舍及屯門青年協會）及大興街2號大興邨興泰樓（不包括位於地下的屯門地政處寮屋管制隊辦事處、地政總署清拆（二）辦事處（屯門分處）及扶康會潔康之家））內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。

政府昨日決定延長相關宣告內有關興泰樓的執行日期，目標是在今日上午約7時30分完成此行動。興泰樓受檢人士須在其處所等候，期間按指定安排進行兩次檢測，直至「受限區域」內興泰樓所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定。此外，曾於過去兩個星期到訪興泰樓超過2小時的人士，亦須按早前發出的強制檢測公告在今日或之前接受強制檢測。

政府表示，自今日上午約9時起，屯門指明「受限區域」內興泰樓已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受了強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪1,380戶，當中97戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊以證明接受了強制檢測，即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款(2.5萬港元及監禁6個月。