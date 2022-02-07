劉家獻指市民用快速測試驗出帶毒　避免乘人多交通工具往急症室

劉家獻呼籲用快速測試驗出帶毒的市民，應避免乘人多交通工具往急症室。

疫情嚴峻，早前政府宣布計劃推行全民自願快速檢測，將向市民派發千萬個快速測試套裝，讓市民願檢盡檢。醫管局總行政經理劉家獻今(7日)表示，若市民使用快速測試套裝，結果呈陽性反應，應到急症室核實，局方已在急症室設立分流檢測站，盡快為市民核實檢測結果。

劉又指，市民到急症室輪候，時間或需數小時，呼籲市民做好防感染措施，包括戴2個口罩和避免乘搭人多的交通工具往急症室。他又呼籲，市民作完社區檢測收到初步陽性結果，應留在家中等候指示，不應自行前往急症室。他又提到，昨日(6日)已經多了很多市民，因為快速測試呈陽性而到急症室，若人數持續增加，會再與政府商討分流策略。

另外，針對本港檢測需求大增，政府檢測承辦商、相達生物科技董事長招彥燾建議，政府設置更多檢測場所，例如趁學校暫停面授期間，借用學校操場作臨時檢測站，並強調強制檢測必須安排專人採樣，不能以深喉唾液樣本代替，以免有人提供假樣本。