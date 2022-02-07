消委會去年收約2.7萬宗投訴　涉款11.7億元飆1倍

消委會去年收到27,382宗投訴，按年下跌11%，當中涉及服務投訴較多，佔總投訴量54%，其他主要涉及產品的投訴。但投訴涉及金額按年大幅增加116%，達11.7億港元，主要與電器、物業銷售及連鎖美容院停業有關，而與外賣平台有關的投訴亦大增逾5倍。

疫情下，市民在家時間較長。消委會指涉及居住的消費投訴大增，當中涉及電器用品的投訴創下5年新高，錄得2,578宗，較去年2,026宗飊升27%，亦首次成為投訴量的榜首，涉及金額突破1,000萬港元，主要涉及傳統家庭電器，以冷氣機的投訴最多，共399宗，估計與消費者添置或更換家居電器有關。有投訴人的冷氣機在使用數次後出現「漏雪種」，聯絡代理商維修後問題仍持續，疑為出廠時的機件問題，代理商在消委會介入後願意更換該冷氣機。

網上外賣點餐平台服務亦大行其道，投訴亦自2019年的101宗，飊升至去年的637宗，3年間相關投訴急增逾5倍，涉及投訴的金額亦較2020年上升8成，超過15萬港元。當中有237宗與遲送遞、取消送遞及遺失訂單有關，有投訴人等候半小時仍未取食物，在收到送遞員的致電後隨即因地點距離而被取消訂單，外賣平台亦拒絕退款。該投訴人不服並向消委會投訴，因投訴人保留完整訂單、來電紀錄，外賣平台最終妥協並退款。消委會呼籲市民保留與訂單相關紀錄，以追討款項。

而涉及置業的投訴在過去3年不斷攀升，由2019年的168宗，急增至去年的374宗，增幅達123%，涉款達7.78億港元，當中近半涉及境外物業，較對上一年急增近2倍。有關物業買賣售相關的投訴亦由前年的48宗上升至126宗。消委會主席林定國分享，有傳銷商推銷澳洲物業時保證有5%的回報，但市民其後發現該傳銷商並非經銷商，實際的經銷商不敢擔保回報，僅指項目在落成後才有機會有4%的回報。

去年疫情一度緩和，美容業一度重開，相關投訴亦較2020年的850宗急增近1.6倍，達到2,200宗，涉及金額近7,200萬港元，當中1,039宗與一間連鎖美容院突然暫停營業有關，但其餘的1,144宗美容服務的投訴，比對2020年仍上升35%。林定國不排除有害群從業員在去年復業期間，以不恰當方式銷售，尢其美容業以預繳式消費為主。他希望市民冷靜地消費，不要容易「落踏」。

去年不少市民在家工作或學習，消委會收到2,201宗投訴，較前年下跌10%，投訴接近一半和手提電話服務有關，而投訴性質主要涉及價格或收費爭議，達723宗，其次分別與服務質素，和更改或終止合約有關，分別有506宗和479宗投訴。

消委會表示，去年累計接獲577宗有關消費券的投訴，當中涉及價格爭議的最多，有233宗，涉及4個支付平台的投訴就有154宗，其中三分二的投訴都在去年8月發生，多與無法交易或多扣金錢有關，而近月的投訴已跌至單位數。