疫情反覆不定　團體倡派1萬元消費券　代繳兩個月公屋租金

新一份《財政預算案》快將公布，早前有官員透露對再派消費券持開放態度，有團體今（7日）帶着寫上「疫境之下救民於水火」的橫額到政府總部請願，要求政府向合資格市民再次派發1萬港元電子消費券，解決燃眉之急。

團體東九龍居民委員會代表表示，經過2020年疫情折騰，香港民生經濟斷崖式插水，到2021年失業率持續攀升至7.2%，踏入2022年變種病毒再次肆虐全球，本港經濟受到嚴重影響。港府在今年1月推出第5輪防疫抗疫基金，惟疫情發展仍是未知之數，在疫情仍然嚴峻下，將進一步影響民生經濟，促官員必須拋掉財赤恐懼，預先制訂救市救民方案，以備不時之需。

該團體提出其他紓困措施，包括針對觀塘、黃大仙及葵青區三個貧窮地區，為單親家庭及新移民提供援助，增強對兒童託管服務、重推失業特別綜援計劃，向受影響人士提供支援，擴大過渡性房屋計劃，將現時提供過渡性房屋由2萬增至3萬個，退還一年個人薪俸稅為期1萬港元及為公屋住戶代繳兩個月租金等。

團體又表示，本港大部分社會問題根源，在於房屋供應。市民未能解決住屋需要便會衍生各種家庭問題，再遇上經濟不景及失業率上升，社會問題更加激化。而現時一般申請公屋者，平均輪候時間為5.9年，與政府許下的3年上樓承諾已成為「空頭支票」，團體建議政府，在北部都會區計劃落實前，繼續徵收土地發展公營房屋，緩解市民對政府的怨氣。