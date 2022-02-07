牛年十大消費新聞出爐　UA院線結業居榜首

消費者委員會公布「牛年十大消費新聞」，3宗與疫情相關，第一位是「UA院線宣布全線結業」，第二位是「立法會通過垃圾徵費條例草案」，反映市民關注已通過或擬實施的新法例。第三位則是「『柏傲莊III』兩座需拆卸重建影響800多名買家」。今年「消費權益新聞報道獎」不再與記者協會和攝影記者協會合辦，消委會主席林定國稱與政治因素無關。

消委會於上月3日至23日期間，在網上邀請消費者從去年度發生的重大消費新聞中，投票選出十大最關注的消費新聞，合共6,425人投票。消委會指出，疫情令各行各業飽受衝擊，部分商戶生意大跌甚至結業，十大新聞中有3宗與疫情相關，「UA院線宣布全線結業」」以5,470票獲選為牛年十大消費新聞之首。

十大消費新聞中亦有3宗與已通過或擬實施的新法例有關，涵蓋垃圾徵費、管制即棄膠餐具、及禁售加熱煙及電子煙，其中電子煙新聞獲選「最抵讚」消費新聞，反映不少市民支持禁售加熱煙與電子煙。

「『柏傲莊III』兩座需拆卸重建影響800多名買家」則排名第三，同時獲選為「最離譜」消費新聞，反映消費者對大型樓盤建築項目質量未達標準而需重建感到難以接受，並關注一手住宅物業的質素。

消委會亦公布經革新後的「消費權益新聞報道獎」細節，獎項不再與記協和攝影記者協會合辦，改由消委會獨立舉辦。消委會主席林定國強調，決定不涉及政治因素，並指報道獎過去已累積21年經驗，相信有足夠能力自行主辦活動。林又指消費獎不能故步自封，加入社交平台組別，並邀請公眾參與個別組別的評分，回應公眾人士的期望，

消委會將以往文字、聲音、影像等組別，改為專題特寫、調查報道及廣播報道等獎項，並首度引入年度主題大獎，當年消費主題由消委會在每年年初宣布，鼓勵傳媒提交主題相關的報道參賽，今年主題是「保障消費者在電子商貿活動的權益」。消委會又將新聞攝影獎及大專院校新聞獎，接受公眾評分，在評審團選出的入圍作品投選優秀作品，投票的公眾可參加抽獎。