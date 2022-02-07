收39萬元非法回佣助外判商取工程合約　芬明酒店前工程師判囚2年

酒店前工程師被指串謀一間工程承辦商，使承辦商取得酒店39項值約230萬港元的工程項目，工程師再從而向承辦商收取逾39萬港元回佣。該工程師去年被廉署拘控，今日(7日)在區院承認一項串謀使代理人接受利益罪。法官游德康指他藉職權牟取私利，違反誠信，又透過自己的公司賺取利益，且在2年間持續犯事，法庭須判阻嚇刑罰，考慮後將他判囚2年，並下令他須向酒店公司償還收取了的39萬港元回佣得益。

被告黃天龍(44歲)，案發時是灣仔芬名酒店前工程師，控罪指他在2017年12月8日至2019年10月31日，與一名工程承辦商董事兼股東一同串謀，無合法權限或合理辯解從對方接受回佣，即該工程承辦商受芬名酒店聘用進行工程項目的部分利潤，作為聘用及協助有關工程承辦商完成芬名酒店的工程的誘因或報酬。

辯方求情指被告中學畢業後，便努力考取不同牌照，致獲取案發時的職位，其家人均指被告是勤儉愛家的人。而被告撰寫的求情信，顯示他因未能抵受誘惑致犯事，現已後悔，請求輕判。

案情指，被告案發時負責監督酒店所有工程及維修項目，涉案的工程承辦商則自2017年成為酒店工程的承辦商，而被告在相關時段聘用該承辦商時，並沒有索取其他工程公司的報價。被告與該承辦商董事去年被捕，廉署從他們的訊息來往紀錄，發現被告索取回佣的資料，共涉及39項工程，被告每次分別向對方索取600至46,800港元回佣不等。在有關時段，被告共向對方索取逾47萬港元回佣，而被告又會透過自己名下公司，聘用該承辦商承接一些工程，並把應給予承辦商的工程費用與部分回佣抵銷，被告實際遂只收取了約39.6萬港元回佣。

案件編號：DCCC 869/2021