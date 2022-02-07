政Whats噏：葉劉上載拉筋照賀人日　梁美芬新年大派檢驗包

今日(7日)剛好係初七「人日」，有議員就喺Facebook貼文祝市民人日快樂。其中議員葉劉淑儀就話見到依家嘅疫情，雖然身為行政會議成員，但有時無奈「只能乾着急」，佢又話已取消出席所有非必要嘅群聚活動，並選擇行山舒展筋骨，更上載拉筋照，非常「吸睛」。至於另一位議員梁美芬（Priscilla）呢排都頻頻落區，唔單止向露宿者派發乾糧，原來新年嗰陣都去咗商場大派自願檢驗包啊！

葉劉喺文中提到，雖然作為議員無法直接參與政府抗疫工作，但佢每日都留意疫情發展，所屬政黨義工都喺地區主動協助派發抗疫物資。之不過，佢作為行會成員，其實只係特首一名顧問，有時候無奈只能乾着急，每日密切留意政府同衞生防護中心抗疫工作及進展、多諗對策，喺屋企時都難免發愁。

疫情嚴峻，葉劉話已取消不必要聚會，並選擇行山舒展筋骨，保持身心健康，而喺剛過去嘅周末佢就如常喺布力徑行山，仲忍唔住停低觀賞陸續盛開嘅吊鐘花。佢希望香港早日克服疫情，走出「疫」境，各行各業早日復甦，百業興旺，市民重回正常生活。

至於Priscilla尋日先貼文希望公眾關注劏房、籠房問題同時，亦要關心露宿者情況，並向露宿者贈送防疫物資同乾糧。佢今日再貼文，提到過年時同一班婦女表者一齊喺商場派自願檢驗包，話要鼓勵大家合力抗疫。佢仲買咗「中國風」口罩，笑指收穫豐盛啊！