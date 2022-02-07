6.4及7.1銅鑼灣聚集期間拒示身份證及阻差　六旬漢認4罪候判

警方去年反對6月4日在維多利亞公園舉行「六四」紀念晚會，並引用《公安條例》封閉維園部分設施。不過當晚維園乃至銅鑼灣一帶仍有市民聚集，期間1名六旬男子被警方拘捕，後被控以不遵從要求而出示身份證明以供查閱及阻差辦公共2罪。涉案被告今日(7日)在東區裁判法院承認2罪，須扣押至今日下午，以待主任裁判官嚴舜儀翻看現場影像錄影後，再考慮判刑，惟嚴官表明根據案情，認為應判處即時監禁。

64歲被告梁志洪、報稱退休人士，他今天沒有律師代表。控罪指，他於2021年6月4日，在北角高士威道維多利亞公園近4號閘口，在警員26083要求出示身份證明以供查閲後，不遵從此要求。被告另被控於同日同地，故意阻撓同一名警員執行職務。

案情指，警方就去年「六四」維園集會發出反對通知書，惟案發當日仍有市民到維園集會，警方向現場人士發出警告，但仍有人手持蠟燭及在附近行人路行走。警方其後在維園4號閘口外看見被告，他當時正手持2塊標語及基本法小冊子，警員截查被告及要求他出示身份證，惟被告沒有依從，被告稱《基本法》賦予他不被搜查的權利，警員向被告解釋條文及指懷疑他參與非法集會，警員又嘗試捉住被告的標語，但被告不斷揮舞標語及拍打警員的手。警員最終拘捕被告及鎖上手銬，被告在警誡下，再度表示根據《基本法》，他不應受到任意搜查。

被告梁志洪另被控於2021年7月1日在銅鑼灣記利佐治街阻礙公職人員，及不遵從要求而出示身份證明以供查閱，他今亦承認2罪。案情指當日在銅鑼灣有人集會遊行，警員在東角道及記利佐治街一帶維持秩序時，看見被告從崇光百貨外行向維園，被告當時手持3塊寫有《基本法》條文的牌，警員上前截查他時，他拒絕出示身份證及交出上述3塊牌，又指摘警員干預他個人自由，踐踏《基本法》賦予他的權利，又叫喊「《基本法》講大話」。

案件編號：ESCC2627、2834/2021