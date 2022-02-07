亞洲電視遭入稟申清盤　董事向法官承諾本月中還清47萬元欠款

現以「亞洲電視」名義經營網上電視業務的亞洲電視數碼媒體有限公司（下稱「亞視」），於去年12月還清拖欠香港音像版權有限公司的欠債，高院因此撤銷香港音像版權對亞視的清盤呈請。不過另一間債權公司Showbiz Production Limited（下稱 Showbiz）就申請接力，繼續呈請亞視破產。此案今日(7日)在高院原訟庭提訊。法官在亞視其中一名董事鄧俊杰個人承諾，在本月17日或之前還清欠Showbiz逾47萬港元的欠款及訟費下，同意再將案件押後2周至本月21日再訊。法官表明如Showbiz未能如期收錢，法庭會即時頒發清盤令。

法官今天開庭時，質疑亞視方面先前承諾，母公司亞視控股會以發股方式籌集資金，然後注資入亞視的計劃未有如期實行。此外亞視向無抵押債權人提出，以兩折清還欠債的債務重組方案亦欠缺需有的解釋。最終亞視的律師要求暫時休庭索取指示，其後向法官表示獲得鄧俊杰承認向Showbiz還款的承諾，法官才同意再一次押後案件。

案件編號： HCCW 264/2021