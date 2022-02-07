非專利車業冀納入防疫基金　倡每車津貼5萬元　否則恐停業

第5波疫情大爆發，旅遊業復甦無期，加上學校停課，令一眾非專利車如旅遊巴士及學童保母車，其營業者及從業員生計頓入困境，業界多名代表遂發起慢駛行動，於今日(7日)中午12時到位於金鐘的政府總部向多名政府代表及議員提交請願信，強烈要求政府第6輪「防疫抗疫基金」必須函蓋旅遊巴士營辦商及學童車的車主，並倡每車津貼金額不少於5萬。有車主大呻「未計供車，每車維修保養加停車場，皮費4萬蚊以上，再無資助，恐捱唔住。」

學童車協會主席林志平表示，過去2年經營十分困難，現時學校復課無期，已有家長要求退回1月份的車資，部分家長更表明不會繳付2月份的車費。他指，家長認為沒有享用服務故要求退款，但另一邊廂，大部分車主每月仍要全額支付全職員工的薪酬和車輛維護費用，包括貸款，保險以及停車場費等龐大開支。

他又批評，政府在第4及第5輪的「防疫抗疫基金」中，只津貼校巴司機及保母，卻對校巴和學童車的車主，以及主力提供遊覽服務的營辦商置之不理，任由他們自生自滅。他大呻「旅巴及保母車車主每月平均開支4至8萬蚊，慘況不會比司機們少。」

另一位營運約60輛校巴的康和旅運有限公司董事鄧梅碧霞亦指，現時業界正陷入水深火熱當中，除了抗疫津貼，她希望政府可以延長「百分百貸款計劃」，而抗疫津貼每車不少於5萬港元，否則預期將有不少非專利車營辦商陸續結業，日後復關、復課未能為市民提供服務，會造成大混亂。

議員李梓敬表示，留意到現時不論司機或車主都深受「無工開困擾」，但旅巴及保母車車主卻未有在第4、5輪的「防疫抗疫基金」得到任何資助，斥責政府做法是極不合理，因此倡議政府於第6輪「防疫抗疫基金」必須函蓋旅遊巴士營辦商及學童車的車主。

而運輸及房屋局發言人早前曾就此回覆指，考慮到大部分其他非專營公共巴士同時持有多於一種類型的服務批註，可從事其他服務範疇例如居民服務、僱員服務、合約式出租服務等，故未有涵蓋在第4及第5輪「防疫抗疫基金」的支援措施內。