港鐵周五起縮減班次　晚上非繁忙時段候車時間延長1至2分鐘

第5波新冠疫情嚴峻，各類防疫措施收緊。港鐵今(7日)公布，審慎檢視乘客需求、承載力、乘車舒適度、人手等各項因素後，將由本周五(11日)起，暫時調整部分鐵路線晚上8時後的列車服務，大部分乘客的候車時間將會略為延長1至2分鐘，日間其他時段的列車服務不受影響。

港鐵指，過去3周的晚上非繁忙時段(晚上8時至尾班車)乘客量，較去年12月跌約40%，同時段乘客量相較疫情前，僅維持近50%；繁忙時段的乘客量亦有減少。

經調整後，荃灣綫、觀塘綫、港島綫、南港島綫、東鐵綫、東涌綫及屯馬綫，每日晚上8時後的非繁忙時段，將維持約每5至9分鐘1班車。將軍澳綫北角至寶琳站及調景嶺至康城站，則會於周五及周六(12日)晚上8時後分別維持約每6及12分鐘1班車，其餘日子維持不變。

港鐵又指，考慮到疫情最新發展或影響乘客出行模式，將會延長今年1月25日至3月31日內到期的港鐵都會票餘下車程的有效日期。乘客如持有於上述時段到期的港鐵都會票，可於3月15日至5月14日期間，攜帶該都會票前往指定港鐵客務中心，經驗證後會獲發載有餘下車程的全新都會票，該票須於發出14日內啟用，啟用後有效40日。