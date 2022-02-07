議員批3年上樓「可望而不可即」　陳帆：未來5年會有大改善

本港房屋供應不足問題一直難以解決，甚至造成許多深層次矛盾。立法會房屋事務委員會今日(7日)以視像會議形式舉行會議，當中許多議員對政府3年上樓承諾表示關注，認為此目標「可望而不可即」，甚至有多達11個公營房屋工程項目出現延誤，擔心延長公屋輪候時間；至於「房住不炒」的目標，有議員認為即使已收緊居屋和綠置居轉售限制，仍不等於做到房住不炒。政府回應指，未來10年可建33萬個單位，相信屆時可滿足市民需要。不過多名議員仍「不收貨」，直斥政府回覆是「好多形容詞，沒有具體答覆」。

會議上多名議員對「3年上樓」承諾表示質疑，當中議員劉國勳認為如政府能每年多加1萬多個單位、或是增加地積比等，應可大大加快落成量。運輸及房屋局局長陳帆表示，根據《長遠房屋策略》，港府之後5年的落成量會有較大改善，相信在未來10年建成33萬公營房屋單位後，可以滿足市民需要。不過，及後劉國勳再追問達成3年上樓的具體時間，陳帆僅稱未來5年可改善市民住屋問題是「實說實話」，未能實際回覆達成目標的時間表。

議員黃元山亦對公屋輪候時間延長表示關注，黃指出政府在公營房屋工程項目上，有11個項目出現工程延誤，例如東涌及沙田等地的公營房屋工程，擔心工程延誤會令公屋輪候時間加長。運輸及房屋局副署長(發展及建築)梁健文指，項目的完成日期改變大部分是受天氣所影響，部分工程亦曾出現無法預見的地質問題，而導致延誤。

議員田北辰則質疑，政府雖然於2021年《施政報告》中訂立「房住不炒」的目標，惟現時即使收緊居屋和綠置居轉售限制後，仍然容許資助出售房屋出現在公開市場上，除非香港有資產增值稅，才可有效遏止資助出售房屋的炒風，另外又建議政府應訂立資助出售房屋絕不可出售的條文，或是界定只可出售予同一資格的買家。

對於近期多棟大廈出垂直傳播，陳帆則表示房屋署早前已完成公屋的外牆喉管檢查，並按屋宇署要求改善，目前全港公屋的外牆喉管己符合法定要求，部分則需要按實際情況再跟進。至於室內的喉管方面，運輸及房屋局常任秘書長(房屋)王天予回應指，早前房署已為公屋戶進行檢查，部分已進行即時改善工程，部分則由於需要長時間的工程維修，目前疫情嚴重故未能進入住戶室內做改善工程。