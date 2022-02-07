檢測需求激增　政黨促增人手減輪候時間　必要時請求中央協助

新冠肺炎疫情爆發，感染人數不斷上升。有政黨今(7日)表示現時檢測人數大幅增加，要求政府增加人手減少輪候時間。他們又呼籲港府聽取內地專家意見，必要時請求中央協助控制疫情。

議員周浩鼎表示，多區檢測站出現大排長龍狀況，原因是檢測速度慢及人手短缺，建議政府開設臨時就業職位，解決人手問題，增設外展團隊，並上門到院舍及特殊學校做檢查。

議員陳恒鑌指，市民冒着嚴寒天氣排隊做檢測，同時增加感染風險。至於近日在荃灣設有派籌檢測安排，情況大致理想，可減少人群聚集，希望政府可將派籌檢測程序全面引進至其他檢測站，而現在派籌工作是由外判商及民政事務總署協辦，希望食衞局及衞生署全面展開工作，讓市民可減少輪候時間。另一方亦應為長者及孕婦設立關愛隊，讓他們不需要長時間等候，並加強家居隔離人士支援。

議員鄭泳舜表示，深水埗圍封情況導致該區檢測人士大幅提升，輪候時間非常長，需要增加人手及檢測點，減低大排長龍情況，自己亦收到80多歲老人家確診個案，指等了兩天仍未有安排入院，最後自己坐的士到急症室求醫，情況並不理想。

另一議員李世榮指出，應要求中央政府派員支援香港抗疫，特別是化驗及採樣人手工作，減低人龍情況，在短時間內追截傳播鏈。