上月天氣異常溫暖　雨量較正常少12%

上月香港的天氣異常溫暖及少雨，天文台表示，由於華南沿岸的東北季候風在月內大部分時間較正常弱，上月香港遠較正常溫暖。全月平均最低氣溫為攝氏16.5度，平均氣溫更達攝氏18.0度，較其正常值高1.9度及1.5度，分別是有紀錄以來1月份第4高及第5高。而上月亦較正常少雨，全月總雨量只有4.1毫米，約為正常值33.2毫米的12%。

天文台指出，在東北季候風影響下，上月首日大致多雲，下午短暫時間有陽光。上月2日隨着雲層轉薄轉為普遍天晴。除了上月5日早上有幾陣雨外，晴朗天氣持續至上月8日，天文台更在上月5日下午及6日下午錄得的氣溫上升至23.6度，為全月最高。

但隨後數星期多雲的日子增多，天文台表示，上月9日至10日由於一道雲帶覆蓋華南，雲量增多。隨着一股東北季候風補充抵達，上月11日早上天氣較涼及有幾陣雨，日間轉為天晴。受覆蓋廣東沿岸的雲帶影響，上月12日至13日轉為大致多雲。在一股清勁至強風程度的偏東氣流影響下，上月14日及翌日早上多雲及部分地區能見度頗低。上月15日至16日偏東氣流逐漸緩和，日間部分時間有陽光。

隨着一道雲帶覆蓋華南及受東北季候風影響，上月17日至18日本港大致多雲，上月18日早上有幾陣雨。隨着雲帶轉薄，隨後兩日的天氣轉為普遍天晴及早上清涼。受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，上月21日至23日大致多雲及有幾陣雨。受東北季候風影響，上月24日仍然大致多雲、有幾陣雨及薄霧。在一股清勁的偏東氣流影響下，上月25日至29日大致多雲、短暫時間有陽光及有幾陣雨，上月28日有薄霧。

上月後期天氣顯著轉冷。一道冷鋒於上月29日晚間橫過廣東沿岸地區，受其相關的冬季季候風影響，上月30日天氣轉為寒冷及部分時間有陽光，當日早上天文台錄得的氣溫下降至全月最低的13.2度，而上月最後一日亦多雲，天氣相當清涼。