政Whats噏：社會事件令學生收埋自己　吳大琪促重視情緒健康

青少年情緒問題一直備受關注，近年更加有愈來愈多中小學生因此而放棄生命。香港科技大學物理系講座教授吳大琪都話感受到，自從2019年社會運動後，學生變得更收埋自己，唔肯講嘢分享心聲。吳近一年喺科大開設咗關注學生身心健康嘅課堂，希望幫到情緒有問題嘅學生。不過，佢話嚟報名上堂嘅多數都係身心健康嘅學生喎，咁點搞啊？

吳大琪本身係物理學教授，好似同心理學大纜都扯唔埋喎。佢話10多年前加入科大時曾經帶尖子學生出外參賽，表現優勢，但佢都發現即使學生學術成績好，但心理上未必健康㗎，引起去關注學生嘅身心問題。

佢話呢個課程仲係摸索階段，暫時係一個選修科目。問題就嚟喇，佢發現報名上堂嘅都係身心健康嘅學生，佢哋嚟報名係因為覺得課程有趣。咁本身課程希望幫助到嘅對象，情緒有問題嘅學生點算呢？佢話有情緒問題嘅青少年傾向匿埋，難以接觸，所以佢希望課程發展成熟後可以擴展至全部一年級生都要上嘅必修課堂啊。

佢又提到現時好多家庭都係得一至兩個小朋友，加上過分保護，下一代未嘗試過失敗嘅滋味，導致佢哋長大後一面對困難就情緒出事喇！佢又話淨係得大學搞情緒健康課程係唔夠嘅，應該要由中小學開始教，但係唔少中小學都未意識到情緒嘅重要性，又或者淨係識得正向心理學嘅理論，但唔識得真正從學習環境上協助學生。因此佢希望政府都可以做多啲宣傳，例如唔好對下一代太過完美主義，應該容許佢哋犯錯，依啲家長同埋老師都接受相關培訓就最理想喇！