去年食肆收益達927億　按年升16.8%　第5波疫情令飲食業再受壓

抗疫兩年，去年疫情曾短暫回穩，食肆一度放寬至12人1枱。政府統計處今(7日)公布去年食肆收益及購貨額臨時統計數字， 臨時估計全年收益為927億港元，按年升16.8%，以中式餐館收益最多，達342億港元，而2021年第4季則收益則為251億港元，較第3季升2.2%，佔全年27%。政府表示，受惠於本地疫情穩定、勞工市場情況改善，以及消費券計劃，食肆業務在2021年第4季繼續改善，但料今年受最新1波本地疫情，以及因應收緊的社交距離措施，會令食肆業務再度受壓。

統計處公布，2021年全年的食肆總收益價值的臨時估計為927億港元，食肆購貨總額的臨時估計為302億港元，按年上升16.8%。就收益以言，以中式餐館的總收益為最多，有342億港元，按年升18.3%，惟收益升幅最大的為非中式餐館，升達23.1%，有302億港元，排名第2，其次為快餐店、雜類飲食場等。對於去年第4季而言，食肆的總收益為251億港元，同樣以中式餐館收益居首位，有97億港元，較第3季升達4.9%，升幅最多的為酒吧，較第3季升36%，料與重開酒吧，以及疫情放緩有關，快餐店、雜類飲食場則有分別0.2%與1.6%的跌幅。

政府表示，由於本地疫情穩定、消費券計劃等，令食肆業務在第四季繼續改善，與1年前的低基數比較大幅上升29.1%，而全年合計亦較2020年低比較基數相比回升16.8%，但仍明顯低於環球疫情大流行前的水平。然而，政府指，由於數據只可以反映2021年年底的情況，踏入2022年，新一波疫情，以及收緊社交距離措施，令食肆再度受壓，料未來數月的業務前景將主要取決於本地疫情的發展。