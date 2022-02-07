迷你倉大火死因研訊續審　急救醫生指許志傑送院時已無呼吸脈搏

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（7日）繼續，替許志傑急救的急症室醫生指許的體溫高於中暑溫度，送院時已沒有呼吸脈搏；勞工處職員則指出今次事故其中一大問題在於消防員沒有確切執行「Mayday」搜救程序，建議加強訓練，又認為火場內的消防員要與火場外的長官保持溝通，不過就未能提出一個實際做法。

負責救治許志傑的時任聯合醫院急症室醫生蕭啟文指，火警第3日（2016年6月23日）為許急救時並不知道他的身份，故無法查閱其病歷或個人資料，但許當時已無心跳，所以其實對拯救工作並無影響。蕭醫生續指，許當時的體溫高達攝氏40.6度，身體出現代謝性及呼吸性酸中毒，亦有缺水情況。許在到達醫院時已沒有呼吸及脈搏，急救逾1個半小時後終告不治。

勞工處職業安全主任林慧貞在火災後整合各消防員的口供及各部門的相關報告，撰寫了一份報告並提出與職安健相關的建議。她觀察到消防員對執行「Mayday」搜救程序不太熟悉，建議要加強訓練「令佢哋勇於執行Mayday」。林指她作為職安主任，認為今次事件在於「無跟部門指引」，雖然現場有很多人參與拯救行動，但沒依從Mayday程序去做。林又認為僱主有責任保護僱員，並需遵從守則，但就説不出今次事件中誰是「僱主」。

林翻查紀錄，發現勞工處曾在2006、2010及2012年共3次巡查淘大工業村，並在2012年向時昌發出視察報告，要求處理出路燈牌的照明問題，不過根據紀錄，直至2016年火災之前勞工處都沒有再到上址檢查。在研訊主任及家屬律師的質問下，林堅持處方的機制沒有問題，強調同事會在巡查時檢查上一次巡查時發現的問題有否改善。

案件編號：CCDI-333,334/2016