年初二晚3漢九龍塘放煙花　警查「天眼」拘1男司機

警方於年初二(2日)晚接報，指有人在九龍塘火石道非法燃點煙花爆竹。警方經調查後，昨日(6日)在九龍塘以涉嫌「肆意或疏忽地燃放煙花或爆竹以致對任何人造成損失或危險」罪，拘捕一名姓容(43歲)男子，他報稱任職司機。

九龍城警區重案組女督察黃昭婷表示，年初二晚10時30分接報，指有人在火石道行人路上非法燃放煙花，煙花持續燃燒約1分鐘，人員於現場檢獲兩組煙花發射器殘骸，每組由100個圓筒型發射管組成。燃放煙花位置鄰近民居及學校，對公眾安全及財產構成一定危險，警方高度重視案件，交九龍城警區重案組接手調查。

警方翻查大量閉路電視錄影片段後，發現一輛可疑車搭載3名男子到現場放煙花，事後3人返回原車逃去。警方深入調查後鎖定相關人士身份，昨日在九龍塘區一個住宅單位拘捕容男，他被通宵扣留調查。案件仍在調查中，調查方向包括追查其他在逃人士和涉案車輛、以及煙花來源，不排除有更多人被捕。

警方重申隨意燃放煙花爆竹是極度不負責任行為，對他人及自身安全構成威脅，隨時引起火警、甚至爆炸，警方會全力追查非法燃放煙花爆竹案件。警方藉此機會呼籲市民，目擊任何人於任何地方非法燃放煙花爆竹，請立刻報警，警方會即時作出進一步調查。

根據香港法律第228章《簡易程序治罪條例》第4(14)條，任何人肆意或疏忽地燃放煙花爆竹，以致對任何人造成損害或危險，即屬違法，一經定罪，可被判監禁3個月或罰款2,000港元。煙花、爆竹等均屬危險品，根據香港法例第295章《危險品條例》第6條，除非領有相關牌照，否則任何人製造、儲存、運送或使用任何危險品均屬違法，一經定罪，最高可判監禁6個月及罰款25,000港元，市民切勿以身試法。